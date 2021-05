Kessie Presidenziale, l'ivoriano a quota 13 gol in Serie A

Per larghi tratti Atalanta-Milan è sembrata quasi che fosse Atalanta contro Kessie. Il centrocampista rossonero è stato letteralmente ovunque, sia in attacco che in difesa. Non contento di una prova già maestosa allora ha voluto decidere la sfida valida per lo spareggio Champions: doppietta, entrambi su rigore, e tre punti che valgono Champions e secondo posto. Una stagione in cui Franck è stato letteralmente incredibile, anche per tutti i gol messi a segno: l'ivoriano è a quota 13 gol in Serie A, suo record personale.