Kezman (ag. Milinkovic-Savic): "Pioli e il club amano Sergej ma è troppo costoso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic, da anni oggetto del desiderio di molte grandi di A e non solo, ha parlato in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport del proprio assistito. Nel corso dell'intervista citato anche il Milan come possibile squadra interessata al giocatore, almeno in passato. Queste le parole: " Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta".