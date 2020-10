Kickest - La classifica di Serie A dal post-lockdown: Milan primo a +15 sulla Juventus

Se la ripresa dello scorso giugno avesse sancito la conclusione del vecchio e l’inizio di un nuovo campionato, questa sarebbe la classifica che ci ritroveremmo. Ovviamente è una forzatura la nostra, perché ci sarebbero tanti fattori da considerare (vacanze estive, distribuzione dei match per dirne alcuni), però è curioso notare come il Milan abbia realizzato 15 punti in più della Juventus. Un distacco che in un campionato normale non avviene da almeno un decennio. Ma non solo i bianconeri sono quelli che nel post lockdown hanno perso tanto: la Lazio, con questa classifica, sarebbe in lotta retrocessione.