Kit Celebrativo 125 anni Milan, i giocatori scenderanno in campo senza nome e sponsor ma solo col numero

Nel pomeriggio è andato in scena un evento, presso il Flagship Store di via Dante a Milano, in cui è stato svelato in anteprima il nuovo Kit Celebrativo di AC Milan per i 125 anni dalla fondazione del Club, creato in collaborazione con PUMA e disegnato assieme ai tifosi rossoneri di tutto il mondo. La maglia speciale verrà indossata il 15 dicembre dalla Prima Squadra maschile contro il Genoa e dalla Prima Squadra femminile l’8 dicembre nel derby contro l’Inter.

Il nuovo kit speciale rossonero con le sue strisce abbastanza strette e le maniche lunghe rende omaggio alla grande e gloriosa storia del Club. Quando verrà indossato per Milan-Genoa i giocatori sulla loro schiena avranno solo il numero di maglia, che rimarrà pulita così da nomi e sponsor: una scelta giusta per dare ancora più risalto a quello che simboleggia.