Kjaer, Bennacer e Kessie ancora assenti: le motivazioni sono ovviamente diverse

Tra i giocatori che non prenderanno parte alla trasferta di Valencia ci sono anche Kjaer, Bennacer e Kessie. Il difensore danese è rientrato da poco a Milanello dalle vacanze e non è pronto per scendere in campo, mentre il centrocampista ivoriano, dopo l’avventura alle Olimpiadi, non è ancora rientrato al quartier generale rossonero. Bennacer, invece, è alle prese con il Covid e sta lavorando da casa in attesa di negativizzarsi.