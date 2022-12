Kjaer chiaro: "Sarà molto importante iniziare bene il 4. Poi si gioca ogni 3 giorni: il mister avrà bisogno di tutti"

MilanNews.it

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV dopo la sconfitta in amichevole contro il PSV: "Sosta periodo strano. Sono giunto a Dubai il 15 ed è strano, è tutto nuovo, però secondo me abbiamo fatto begli allenamenti e un bel percorso. Peccato per i risultati, ma possiamo solo migliorare. Sarà molto importante iniziare bene il 4, poi si gioca ogni 3 giorni. Il mister avrà bisogno di tutti, sarà un periodo molto intenso; sono convinto che siamo a buon punto".