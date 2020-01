Kjær, contro il Brescia la terza presenza da titolare consecutiva

Simon Kjær è uno dei tre rinforzi arrivati in rossonero in questa sessione di mercato, un acquisto considerato come "riserva di lusso" dai tifosi rossoneri, che ha però ben figurato contro la SPAL in Coppa Italia prima e contro l'Udinese in campionato poi. Grazie a queste buone prestazioni, il capitano della nazionale danese ha conquistato una maglia da titolare anche contro il Brescia, sono dunque già tre le presenze da titolare per il numero 24 rossonero.