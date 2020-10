Kjaer, grande prestazione in fase di impostazione con la Roma: è il giocatore che ha giocato più palloni

Concentrandoci sulle prestazioni dei giocatori rossoneri impegnati nell'ultima giornata di campionato contro la Roma spicca, senza dubbio, la prestazione di Simon Kjaer. Il giocatore danese non solo ha fornito una grande prestazione a livello difensivo ma ha anche fornito un grandissimo apporto in fase di impostazione: è il calciatore, in campo, che ha giocato più palloni (82).