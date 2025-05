Kjaer: "Guarda il gruppo e l'identità che c'è nell'Inter: quella è la cosa fondamentale nel calcio"

Un anno fa il Milan salutava Simon Kjaer, uno dei grandissimi protagonisti della vittoria dello Scudetto 2022 e della rinascita generale del club rossonero. Il centrale danese è diventato in poco tempo un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio e una figura del suo calibro è mancata parecchio in questa stagione che si è appena conclusa in maniera disastrosa. Simon Kjaer è stato intervistato in esclusiva da TeleLombardia, che ha trasmesso le sue parole in diretta. La seconda parte delle sue dichiarazioni:

Hai vissuto con ansia la possibilità che l’Inter vincesse scudetto e che vinca la Champions?

“No, io spero che Inter vinca la Champions. Perchè sarà meglio per il calcio italiano e per tutte le squadre in Italia. Se c’erano Milan e Inter certo speravo che vincesse il Milan".

Come si fa per il Milan a tornare ai livelli dell’Inter?

“È il mondo del calcio. Ci sono tante cose. Nell’Inter in tanti hanno lavorato bene. Ma dici a livello dirigenziale? Guarda i giocatori. Creare un gruppo, un’identità, quella è la cosa fondamentale nel calcio, creare identità nella tua squadra perché tu devi essere sicuro anche nei momenti difficili che tutta la barca vada nella stessa direzione e per me questa la cosa più importante”.