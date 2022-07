Kjaer lavora duro per tornare al fianco di Tomori al centro della difesa

MilanNews.it

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il centrale rossonero Simon Kjaer sta lavorando duramente a Milanello per riconquistarsi la titolarità al centro della difesa. Il danese ha postato una foto direttamente dal centro sportivo di Carnago in cui scrive: "Lavoro duro, ci siamo quasi". Il Milan vuole fare affidamento sul 33enne che è uno dei leader dello spogliatoio. Kjaer non ha preso parte alla sgambata contro il Lemine e non partirà per Colonia, per evitare inutili accelerate sul piano di recupero dall'infortunio.