Kjaer: "Mi mancano i compagni, l'emozione delle partite e i tifosi"

MilanNews.it

Il difensore del Milan Simon Kjaer è stato intervistato dal sito web in suo onore simonkjaergifs.com. Fermo ai box da dicembre e per tutto il resto della stagione, Simon ha rivelato quali sono gli aspetti dei quali ha maggiore nostalgia in questo periodo di lontananza dal campo: "Mi manca giocare a calcio. È molto semplice, perché anche se è un lavoro e una carriera, la mia passione per il calcio è la cosa più importante. Se un giorno all'improvviso non riuscissi più a sentire il mio amore per il calcio, mi fermerei subito. Mi mancano i miei compagni di squadra, l'emozione delle partite e mi mancano i tifosi. Colgo l'occasione per ringraziarvi tanto per il vostro supporto. Ogni messaggio positivo da tutti voi mi scalda il cuore. Quindi, onestamente, non vedo l'ora di tornare".