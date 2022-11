Kjaer, numeri da vero e proprio muro. Verso la titolarità in Champions

MilanNews.it

Simon Kjaer, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino a una maglia da titolare domani sera contro il Salisburgo, al centro della difesa e al fianco di Fikayo Tomori. La differenza con il danese in campo o meno si vede tutta, come testimoniano alcuni numeri proprosti dalla rosea. La media gol subiti dal Milan con Simon sul terreno di gioco è di 0.1 gol incassati ogni partita, senza di lui si sale fino a 1.1. Quando c'è Kjaer il Milan subisce gol una volta ogni 354 minuti. La sua esperienza può servire in questo momento difficile per la retroguardia rossonera.