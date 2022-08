Kjaer ritrova il campo dopo l'infortunio: "Felice di essere tornato, grazie a tutti per il supporto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 272 giorni di assenza a causa del grave infortunio al ginocchio, Simon Kjaer è finalmente tornato in campo. Il difensore centrale danese ha giocato titolare nel match pareggiato oggi contro il Sassuolo, uscendo nella ripresa per lasciar spazio a Kalulu. Il numero ventiquattro rossonero ha celebrato il proprio ritorno con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, a cui ha aggiunto in didascalia: "Happy to be back…thank you all for the support. Would have liked a win".