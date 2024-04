Kjaer simbolo della sua Danimarca: nel 2009 e nel 2021 vinti due premi speciali

Il difensore centrale rossonero è un vero e proprio leader della sua Nazionale, la Danimarca, rappresentando un simbolo di mentalità e disciplina dentro e fuori dal campo. Infatti, con la Nazionale ha partecipato a due Campionati del Mondo (2010 e 2018) e a due Europei (2012 e 2020).

Per Kjaer, oltre a uno storico scudetto vinto con il Milan nella fantastica stagione 2021\2022, nel suo speciale palmares sono presenti anche importanti riconoscimenti in patria, come quelli ottenuti nel 2009 e nel 2021, quando è stato nominato Calciatore danese dell'anno.