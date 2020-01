Kjær su Twitter: "Terza vittoria consecutiva, forza Milan!"

Simon Kjær è intervenuto sul suo account ufficiale di Twitter per commentare la sofferta vittoria contro il Brescia: "Terza vittoria di fila in rossonero, forza Milan!". Queste le sue parole.

Terza vittoria di fila in rossonero. #ForzaMilan️ // My third game for @acmilan = third victory✔️✔️✔️

Great team work - as a defender I always enjoy a cleansheet...#SempreMilan pic.twitter.com/ykYya04n31