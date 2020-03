Kjaer sull'impatto in rossonero: "Dal mio punto di vista sto dando il massimo, possiamo migliorare come squadra"

Simon Kjær ha parlato ai microfoni di Milan TV: ecco le sue parole sull'impatto in rossonero: "Speravo che fosse così, però nel calcio non si sa mai. Ho sempre avuto un buon rapporto con il mister. Possiamo migliorare come squadra. Siamo là, stiamo crescendo e stiamo migliorando tanto. Dal mio punto di vista sto dando il massimo per dare una mano alla squadra".