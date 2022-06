Kleff: "Donnarumma? Non mi piace molto, meglio Neuer o Courtois"

Fonte: Alessandro Schiavone

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Wolfgang Kleff, ex portiere tedesco, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Wolfgang Kleff, il suo connazionale Manuel Neuer ha dominato un’era e per tanti anni è stato il più forte portiere al mondo. Lo è ancora?



“Credo di sì, anche se non conosco tutti i portieri al mondo. Le prestazioni di Manuel però mi fanno pensare che rimane ancora uno dei migliori. Poi c’è Thibaut Courtois che è un grandissimo. È alto e partecipa all’azione, portiere devastante. L’ex rossonero Donnarumma? Non mi piace molto, anche se poi non l’ho visto giocare quanto Courtois.”

Lei nella finale del mondiale 1974 sfidò il grande Johan Cruijff. Era meglio lui o la leggenda milanista, Marco Van Basten?

“Cruijff è stato uno dei piu grandi in assoluto. Era un giocatore meraviglioso con una tecnica di corsa perfetta. Di testa magari non era fortissimo ma era ambidestro, sapeva calciare benissimo con entrambi i piedi. Anche se eravamo avversari, mi piaceva vederlo giocare. Stiamo parlando di un mito, il più grande olandese di sempre e in ogni caso era anche più forte di Van Basten.”

In Italia sta arrivando Origi, stanno tornando Lukaku e Pogba, in Bundesliga che succede?

”Sono anni che la nostra Bundesliga sta perdendo colpi. A parte il Bayern ci sono solo due, tre squadre ancora competitive a livello internazionale. Pure il Dortmund sta avendo difficoltà oltre il onfine. Detto questo, la Premier League e al primo posto davanti alla Liga spagnola tra i migliori campionati al mondo. Poi Serie A e Bundesliga che sono però entrambi in declino.”

di Alessandro Schiavone