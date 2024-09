Klinsmann: "Derby bello per Fonseca e per il Milan. Ai rossoneri servivano i tre punti più dell’Inter”

“Da tifoso dell’Inter dico di sì. Si può puntare ad un altro Scudetto, ma sarà più difficile degli altri anni”. Parla così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante di - tra le altre - Inter e Bayern Monaco, Jurgen Klinsmann, ex commissario tecnico della Germania.

Perché è più difficile degli altri anni?

“Perché la Juve ha fatto un bel mercato e c’è il Napoli. Come anche il Milan che si sta svegliando. Bello così, in questo modo il campionato acquisisce maggiore interesse”.

Fonseca ha salvato la panchina. Se avesse perso il derby sarebbe stato esonerato.

“Quando alleni una big e non arrivano i risultati sei sempre in discussione. Però il derby è stato bello per lui e per il Milan. Ai rossoneri servivano i tre punti più dell’Inter”.

Chi invece è stato esonerato è Daniele De Rossi. Al suo posto è arrivato Juric.

“L’ambiente della Roma è differente: unico. Se non ne fai parte non capisci bene quello che sta succedendo. Da fuori l’esonero dopo qualche partita è sembrato strano. Aveva anche rinnovato il contratto. È una vicenda particolare. Come quella di Lina Souloukou. Ma può giudicare soltanto chi vive l’ambiente”.

La Nazionale Italiana non vive un bel momento. Un periodo buio lo ha vissuto anche la Germania.

“Tutto il mondo ha bisogno di un’Italia forte. Gli azzurri hanno fatto sempre parte dei grandi del calcio mondiale. Le recenti eliminazioni sono state una brutta botta. L’Italia deve riprendersi e trovare il modo di andare avanti, ha sempre avuto calciatori e allenatori di qualità. Vedere squadre come Italia o Germania che vanno fuori agli ottavi o ai quarti non va bene. Noi abbiamo corretto un po’ di cose con il tempo. Entrambe le Nazionali devono fare bene, lo dice la storia”.