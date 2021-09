Klopp esalta Ibra: "Che giocatore! E' un uomo per momenti eccezionali"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan, Jurgen Klopp ha parlato così di Ibrahimovic: "Zlatan! Che giocatore! Penso di aver visto dei video di lui quando si è infortunato e poi è tornato a lottare perchè come dice lui 'i leoni non riposano a lungo'. È un uomo per momenti eccezionali. Se non gioca lui, gioca Giroud. Tutti giocatori davvero bravi. Zlatan è uno dei migliori giocatori che questo gioco abbia mai visto. Lui lo sa e ce lo dice. Questo mi piace. C'è ancora carburante nel serbatoio e lui spreme ogni goccia. È capace di giocare in ogni campionato e questo è eccezionale".