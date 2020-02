Klopp, serie A? scudetto lo vince Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Lazio ha un tifoso speciale nella corsa per lo scudetto. E' l'allenatore campione d'Europa e del mondo, Jurgen Klopp che da Liverpool, intervistato da RaiSport per "90/o Minuto" risponde così alla domanda su chi vincerà il campionato italiano: "Lazio. Ha Lucas Leiva che è stato qui nel Liverpool, e Immobile che è stato un mio giocatore (al Borussia Dortmund n..d.r.). Io tifo per loro: mi dispiace per Sarri, ma la Lazio sta facendo una grande stagione, e' una sorpresa". E a proposito di Sarri, Klopp ribadisce che la Juventus è in pole position per la Champions League: "la Juve ha la roisa più ricca, è la mia favorita - dice il tecnjco dei Reds -. Basta vedere che squadra ha, che gente va in panchina e a chi nemmeno ci va, per ritenere che sia la più forte". Quanto al Liverpool, Klopp rivela che "nella scorsa stagione ho cominciato a pensare che potevamo vincere la Champions quando abbiamo eliminato il Barcellona in semifinale. Quest'anno il grande rivale è l'Atletico Madrid perché è la squadra che affrontiamo negli ottavi". (ANSA).