Krunic a Milan TV: "Dopo questo gol avrò ancora più fiducia. Pioli sta già pensando allo Spezia"

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel post partita di Milan-Salisburgo Rade Krunic è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Primo gol a San Siro? “Per me è facile ricordarmi dei miei gol perché non stati tantissimi. È stata un’emozione unica segnare davanti ai nostri tifosi in Champions. Giocherò con più fiducia in me stesso”.

Sul percorso: "Sono qua da pochi anni ma siamo cresciuti tantissimo. Quando sono arrivato il Milan non era in Champions, dovevamo conquistarci la fiducia dei tifosi. Alla fine l’abbiamo fatto. Passare i gironi era uno dei nostri obiettivi, ora non ci poniamo limiti, possiamo giocare con chiunque”.

Dopo il gol hai indicato la panchina: “Una dedica a Brahim. L’altra volta quando ha fatto gol lui doveva dedicarmelo ma non l’ha fatto perché era emozionato, io comunque gliel’ho dedicato (ride, ndr)”.

Sui prossimi impegni: “Da domani pensiamo allo Spezia, penso che il mister già pensi allo Spezia. Da domani dimentichiamo questa partita e pensiamo con tutte le nostre forze allo Spezia”.