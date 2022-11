Krunic favorito su De Ketelaere per un posto sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista di Milan-Fiorentina e in attesa di capire, dopo l'allenamento di oggi, le condizioni di Junior Messias che ieri si è fermato per un fastidio muscolare, sulla trequarti il dubbio di Pioli è tra Rade Krunic e Charles De Ketelaere, con il bosniaco che al momento sembra in vantaggio. Brahim Diaz traslocherebbe sulla destra per coprire il buco lasciato da Messias. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.