Krunic, la mezzala che conosce già gli schemi di Giampaolo

Rade Krunic, centrocampista classe 1993, con l'Empoli ha totalizzato 119 partite, segnando 13 gol e realizzando 17 assist. La mezz'ala bosniaca ha già giocato con Giampaolo in 16 partite della stagione 2015/16, 15 in campionato ed 1 in Coppa Italia. La sua integrazione negli schemi del nuovo mister rossonero sarà senz'altro agevolata dalla loro conoscenza dai tempi toscani e l'ex giocatore dell'Empoli con tutta probabilità avrà già modo di darlo a vedere nell'amichevole di domani, contro il Feronikeli.