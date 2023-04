Krunic sottovalutato? La risposta di Rade: "Mai dal club o dalla squadra"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic intervistato in esclusiva da SportMediaset ha parlato così dell'essersi sentito sottovalutato: "Mi sono sentito sottovalutato anche se adesso non mi sento più così. All’inizio anche da parte dei tifosi c’era questa sensazione ma dai miei compagni, dal mister e dalla società non mi sono mai sentito sottovalutato e ho sempre avuto la loro fiducia. E questa è la cosa più importante per me. Magari sono sottovalutato anche adesso ma non mi importa".