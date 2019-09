Krzysztof Piatek tra l'Hellas, Juric, numeri e statistiche

L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha segnato un solo gol nelle ultime nove presenze di campionato, mentre nelle precedenti nove aveva realizzato sette reti - il Verona potrebbe diventare la 21ª squadra affrontata e la 15ª vittima in Serie A. Inoltre, Piatek ha giocato sette partite di Serie A con Ivan Juric come allenatore, realizzando solamente una rete: nelle 12 partite in rossoblu con Ballardini e Prandelli, invece, ha realizzato 12 gol.