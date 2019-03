Kucka: "Il Milan mi ha contattato a giugno ma alla fine non è successo niente"

Il centrocampista del Parma, <b>Juraj Kucka</b>, ha parlato ai microfoni di <i>ParmaLive.com</i>, partendo dal suo pensiero nel momento del gol contro il Genoa di sabato scorso: "In quel momento solo a segnare! Per noi era importante, il gol del vantaggio a pochi minuti dalla fine e tre punti che si avvicinavano. Non ho esultato ma sono contento per il gol, ma da lì dovevo segnare per forza".

<b>Il Parma ha puntato fortissimo su di te a gennaio, ma prima dell'interesse di Faggiano avevi avuto altri approcci?</b>

"Il Milan a giugno, se n'era parlato ma alla fine non è successo niente, a gennaio solo Parma".