Kulusevski: "Ibra per me è un idolo, giocare contro di lui sarebbe un sogno"

Intervenuto a "Casa Sky Sport", l'esterno offensivo della Juventus Dejan Kulusevski ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra ha cambiato tutta la Svezia. È un idolo per me, per noi giocatori svedesi ha aperto opportunità che nessun altro ha fatto, anche perché io sono per metà Macedone e nessuno come lui ha aperto la strada a giocatori di varie culture. Io non ho mai parlato con lui, però un sogno sarebbe giocare contro di lui e al termine della partita parlare e scambiarci la maglia".

Cos’ha Ibra di così speciale? “Ibra crede in sé stesso, ma non lo dice a caso. Ci crede veramente, e così tutti gli altri capiscono che la sua mentalità è di un altro livello”.