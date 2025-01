Kyle Walker 12 anni dopo Balotelli. L'inglese è il quinto affare Man City-Milan

Kyle Walker è il quinto affare che riguarda direttamente Manchester City e Milan, il quarto da quando il City Group ha acquistato il club. In principio fu George Weah, che dopo aver contribuito a far vincere due scudetti al Milan, nel 1996 e nel 1999, avendo sempre meno spazio decise di trasferirsi in Inghilterra, in quella che era considerata all'unanimità la seconda squadra di Manchester: estate 2000, Big George lascia i rossoneri dopo 5 anni e 58 reti e per una manciata di mesi si mette a disposizione degli sky blues, segnando 4 reti in 9 partite. Già a ottobre del 2000 farà le valigie e andrà al Marsiglia. Attualmente Weah è ancora l'unico giocatore del Milan ad essersi trasferito al Manchester City.

La linea Manchester-Milano è stata invece inaugurata da Robinho nello scoppiettante mercato dell'estate 2010. Il brasiliano passerà alla storia per essere stato il primo grande colpo di mercato del City degli sceicchi, nell'estate del 2008. Due anni dopo arriva proprio nell'ultimo giorno disponibile in rossonero, portato da Mino Raiola, assieme a Zlatan Ibrahimovic. Affare da 21 milioni di euro, Robinho contribuirà in modo importante alla conquista dello scudetto al primo anno, ma non si ripeterà più agli stessi livelli.

Nigel de Jong arriva 31 agosto 2012. Anche l'olandese è un acquisto dell'ultimo giorno di mercato. Nonostante l'onesto rendimento, il Milan sta prendendo il tunnel della banter era. Difende i colori rossoneri in 96 occasioni, segna 7 reti di cui una decisiva nel derby, nel maggio 2014.

Mario Balotelli è l'ultimo affare, il colpo di gennaio del 2013. Dopo un campionato vinto e troppe "balotellate", il centravanti decide di lasciare a metà stagione il suo mentore Roberto Mancini. Affare da 20 milioni, i primi sei mesi al Milan saranno incredibili: 12 reti in 13 partite che contribuiranno a una clamorosa rimonta dei rossoneri, che troveranno la qualificazione in Champions all'ultima giornata.