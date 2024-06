L'Academy del Milan a Dubai comprenderà programmi e attività progettati per creare consapevolezza, coltivare talenti e stimolare la creatività

vedi letture

AC Milan è lieta di annunciare l’apertura di una nuova AC Milan International Academy a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con Ball Beast Academy LCC, startup locale che supporta lo sviluppo di progetti che promuovono l’attività sportiva e l’empowerment per giovani calciatori e calciatrici.

L’evento di presentazione del nuovo centro d’eccellenza, dedicato al benessere dei giovani e allo sviluppo del talento delle future generazioni, è stato ospitato dal Dubai Sports Council, responsabile dello sviluppo del settore sportivo nell’Emirato, attraverso programmi e attività progettati per creare consapevolezza, coltivare talenti e stimolare la creatività. Ad annunciare e approfondire i dettagli del nuovo progetto di lungo termine nella regione è stata una delegazione di AC Milan, guidata dal CEO Giorgio Furlani, insieme al Chief Commercial Officer Maikel Oettle, alla Regional Director Greta Nardeschi e alla Milan Legend Serginho, accompagnati da Hassan Alameddine, General Manager di Ball Beast Academy.

La creazione di una nuova Academy a Dubai rappresenta una nuova importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, guidata da RedBird Capital Partners: ulteriore testimonianza dell’attenzione e radicamento in un territorio chiave, confermata dall’apertura lo scorso novembre di Casa Milan Dubai, la nuova sede rossonera in Medio Oriente, e in precedenza dalla partnership con Expo 2020.

Presente nell’area anche attraverso la più longeva Academy in attività, inaugurata 15 anni fa in Kuwait, che ha ospitato nel tempo oltre 5mila ragazzi e ragazze, AC Milan intende mettere a disposizione competenze ed esperienze per contribuire alla generazione di una cultura sportiva sana e di eccellenza, che rispecchi i principi del Metodo Milan, in un territorio che vive di passione per i colori rossoneri: nell’intera area MEA (Middle East & Africa) AC Milan è il club italiano più tifato e si posiziona nella top 10 dei club mondiali, con circa 2,5 milioni di tifosi nei soli Emirati Arabi Uniti.