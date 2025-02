L'agente di Baldanzi rivela: "Lo cercavano a Fiorentina e Milan, ma la Roma si è opposta"

Giuseppe Riso, noto procuratore che tra i suoi assistiti ha anche Riccardo Sottil, ha commentato così a Repubblica il passaggio dell'esterno italiano dalla Fiorentina al Milan in prestito con diritto di riscatto: "Sottil al Milan è stata l’operazione più sofferta. Vederlo in maglia rossonera è stata una grande soddisfazione. Era difficile ed è andata in porto”.

L'agente sportivo ha poi rivelato l'interesse dei rossoneri per un altro dei suoi assistiti, vale a dire Tommaso Baldanzi della Roma: "Sinceramente io ho provato a farlo partire. Lo cercavano a Firenze e al Milan, ma alla Roma si sono opposti. Dicono che diventerà un loro titolare”. Sull'ex Milan Sandro Tonali invece Riso ha dichiarato: "Sandro è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ormai ha un valore che difficilmente i club italiani potranno permettersi. Per lui immagino una carriera lontana dalla Serie A”.