L'Al-Ittihad di Conceiçao, sotto di un uomo, rimonta quattro gol di svantaggio in un tempo
Rimonta all'ultimo respiro per l'Al-Ittihad allenato dall'ex rossonero Sergio Conceiçao. L'Al Khaleej, nella gara di Saudi Pro League, era in vantaggio di un uomo e nel risultato: al minuto 47 era sopra di ben quattro gol. Dal 51' in poi una doppietta di Diaby e i gol al 96' e 98' di Mitaj ed Al Ghamdi hanno completato la rimonta dell'Al-Ittihad per il 4-4 finale.
