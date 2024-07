L'albo d'oro degli Europei: la Spagna per il quarto successo, l'Inghilterra vuole scrivere il suo nome per la prima volta

Tutto in una notte, novanta minuti per la gloria. Spagna e Inghilterra giocheranno stasera la finale di Euro 2024; una sfida tra due protagoniste attese, che ora sognano di scrivere il loro nome nell'albo d'oro della competizione. Le Furie Rosse inseguono il quarto trionfo e il primato solitario per numero di vittorie (gli iberici staccherebbero la Germania), mentre i Three Lions cercano il primo titolo continentale e il secondo successo internazionale dopo il Mondiale del 1966. Ecco l'albo d'oro completo dei campionati europei di calcio:

1960 URSS

1964 Spagna

1968 Italia

1972 Germania Ovest

1976 Cecoslovacchia

1980 Germania Ovest

1984 Francia

1988 Olanda

1992 Danimarca

1996 Germania

2000 Francia

2004 Grecia

2008 Spagna

2012 Spagna

2016 Portogallo

2021 Italia

2024

Numero di vittorie (16 edizioni)

Spagna 3

Italia 2

Francia 2

Germania Ovest 2

Germania 1

Portogallo 1

Danimarca 1

Olanda 1

Grecia 1

URSS 1

Cecoslovacchia 1