L'allievo Veretout ritrova a San Siro il maestro Pioli

Stefano Pioli non solo ha cambiato la carriera di Jordan Veretout, ma, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico - ai tempi della Fiorentina - lo ha fatto crescere in un campionato difficile come quello italiano e lo ha aiutato anche a superare la morte di un compagno di squadra (il grande amico Astori). Per questo motivo il rapporto tra i due va oltre la semplice stima professionale.