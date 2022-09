L'analisi di Bergomi: "Il Milan cerca di liberare Leao attraverso i movimenti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato così i movimenti dei rossoneri quando c'è Leao in campo: "L'abbiamo visto bene nelle altre partite: il Milan cerca di portare, attraverso i movimenti, a liberare Leao. Mette Tonali che va a prendere la posizione di attaccante, poi gira a sinistra per liberare Leao o le linee dritte per Giroud".