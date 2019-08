L. Andrade-Milan, scusate il ritardo: un anno dopo è finalmente rossonera

Scusate il ritardo. Prendiamo in prestito il titolo di un famoso film di Massimo Troisi per titolare l’arrivo di Lady Andrade al Milan. La calciatrice classe ‘92 infatti sarebbe dovuta sbarcare già nella passata stagione in rossonero, l’accordo era stato trovato e lei stessa era sbarcata a Milano peccato che la burocrazia si fosse messa di mezzo con un visto che prima tardava ad arrivare e poi non arrivava più bloccando la calciatrice che così tornava in Colombia tenendosi in allenamento con la maglia della Nazionale in attesa di poter coronare il proprio sogno italiano. Un sogno che si è coronato con un anno di ritardo.

Lady Andrade è infatti ufficialmente una calciatrice del Milan e ha già esordito in rossonero in amichevole: maglia numero 16 sulle spalle, classe e visione di gioco per illuminare la manovra e anche un gol su calcio di rigore procurato da un altro neo acquisto come l’attaccante Deborah Salvatori Rinaldi. Un acquisto di qualità che alza il livello di competitività della squadra allenata da Ganz - che in estate ha perso pedine importanti come Giugliano, Alborghetti e Thaisa - e per tutta la Serie A che potrà solo beneficiare dall’arrivo nel nostro campionato di una giocatore che ha un importante seguito non solo in Colombia, ma in tutto il Sud America.