L'aneddoto di Coco su Berlusconi: "Non voleva i capelli lunghi: mi tagliò una ciocca"

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Coco, ex giocatore del Milan e dell'Inter, cresciuto nel vivaio rossonero, ha parlato al Corriere della Sera, edizione Milano, di Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. Questo il suo giudizio sui due ex presidenti di Milan e Inter: "Sono molto simili, quasi paterni. Umani. Lontani dalla figura del presidente-padrone". Poi un aneddoto legato alla figura del Cavaliere: "Berlusconi mi prendeva a braccetto e passeggiavamo per Milanello, era fiero che un ragazzo del settore giovanile fosse arrivato in prima squadra. Non voleva portassi i capelli lunghi: “Quando corri ti coprono gli occhi”. Me ne tagliò una ciocca"