L'annuncio pasquale di Letizia: "Ecco perché non difendo più Furlani"

vedi letture

Il giornalista Francesco Letizia spiega perché non può più difendere l'amministratore delegato rossonero al termine di una stagione molto complicata

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso a Sportitalia specificando la 'nuova considerazione' che ha di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan: "Ho cambiato negli ultimi tempi la mia idea. Voi sapete, per chi mi segue su Sportitalia e sul mio canale Youtube, che io di base ho una stima di Furlani come dirigente finanziario; uno che si laurea ad Harvard, uno come il portfolio manager per Apollo e per Elliott, deve essere uno con un cervello importante. Poi c'è il mondo del calcio, in cui oggettivamente Giorgio Furlani è un pesce fuor d'acqua. Di calcio, Furlani, a voler essere garantisti, è un tifoso. Come me, come quelli che ci seguono. Anzi, io penso di aver guardato più partite di Furlani. Non lo sto offendendo, ci mancherebbe altro, ma è una cosa oggettiva.

Due anni fa il Milan ha fatto una scelta: Paolo Maldini viene fatto fuori perché nel corso del suo ultimo anno gli viene data autonomia decisionale e le relazioni di chi ha lavorato con lui non sono stato ottime. Non è stato Furlani a mandar via Maldini, ma va messa in conto a Gerry Cardinale. Poi nasce il famoso gruppo di lavoro: Furlani, Moncada e poi Ibrahimovic. Le scelte che vengono fatte nella prima estate portano un secondo posto, alcuni giocatori degni, fai ridere in Champions ed in Europa League: una stagione non troppo disastrosa. Arriviamo alla stagione in corso. Che è disastrosa. Perché a inizio stagione dicevano che l'allenatore non è importante, perché vanno presi certi profili con un allenatore filosofo come Fonseca. Io ci ho creduto. Poi: Morata un pacco, Fonseca scelta sbagliata e il suo sostituto pure, tanti giocatori sono stati sbagliati. Sei nono e quando sei nono sei indifendibile. Io sarei felice di risaltare sulla barca Furlani se domani facesse delle scelte giuste. Poi credo anche che non esista la barca Furlani, ma la barca Milan. E stiamo affondando tutti per colpa di Furlani, di Ibrahimovic e di Cardinale.

Io chiedo a Furlani di dimostrare coi fatti di aver capito di aver sbagliato e di dimostrare con i fatti di voler costruire un Milan vincente. Poi, per il momento, con tutti i ritardi sul ds, non sta facendo quello che spero faccia".