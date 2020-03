L'appello di Fontana: "Siamo vicini al collasso, abbiamo assoluto bisogno di respiratori"

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha lanciato un appello a Sky Tg 24 per ricevere aiuti alla Lombardia in piena emergenza Coronavirus. Questo quanto riportato da Corriere.it: "Abbiamo un assoluto bisogno di respiratori. Senza non possiamo allestire le Terapie intensive in ospedali da campo né reperire nuovi medici. In questo momento si deve lottare insieme, mi scuso per le polemiche, se ci sono state da parte mia, ma ora non è il momento di polemizzare e replicare, è ora di agire. Chiedo alla protezione civile uno sforzo maggiore per migliorare la nostra situazione ospedaliera. Dobbiamo aiutare i cittadini. Dobbiamo reagire. Siamo vicini al collasso, per questo motivo ci stiamo dando da fare ovunque nel mondo. Abbiamo preso contatti con tanti fornitori in diversi Paesi, dalla Cina al Sudamerica. Un grande imprenditore italiano si è reso disponibile ad aiutarci. Aspettiamo risposte concrete da tutti. Purtroppo non riusciamo a trovarli tramite la protezione civile, ci stiamo dando da fare per strade nostre".