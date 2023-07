L'Arabia Saudita mette nel mirino due allenatori con un lungo passato in A

L'Arabia Saudita è pronta a colpire di nuovo e guarda ancora una volta verso l'Italia. Nel mirino della Saudi Pro League, come riporta Sky Sport, adesso ci sono infatti due allenatori con un lungo passato in Serie A: Igor Tudor e Walter Mazzarri, entrambi in attesa di una chiamata per riprendere ad allenare.

Due situazioni differenti

Il tecnico croato, accostato a lungo anche alla Juventus, è reduce da un'esperienza all'Olympique Marsiglia e sta già valutando un'offerta importante ricevuta da un club saudita. L'italiano è invece fermo dal 2022, ovvero quando è terminata la sua avventura al Cagliari, e presto anche per lui potrebbe arrivare una ricca proposta.