L'arbitro italiano Orsato dirigerà il match di apertura di Qatar 2022

L'Italia di Roberto Mancini, come ben sappiamo, non si è qualificata per il Mondiale ma il nostro Paese sarà comunque rappresentato in Qatar da Daniele Orsato e la sua squadra arbitrale. Proprio il fischietto di Schio è stato designato per dirigere il match inaugurale della manifestazione, quello tra i padroni di casa e l'Ecuador, che si giocherà domenica, dalle 17 ora italiana, all'Al Bayt Stadium.