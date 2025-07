L'Arsenal, dopo il Milan, batte in amichevole a Singapore anche il Newcastle

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, si è così espresso ai canali ufficiali del club inglese per commentare la vittoria dei Gunners in amichevole per 3-2 contro il Newcastle dopo l'1-o al Milan nel primo test a Singapore: "È stato un test fantastico. Le condizioni sono diverse, il campo è diverso. Eravamo in una posizione che richiedeva molto da parte nostra, perché eravamo sotto per uno a zero dopo la prima azione che hanno fatto. Ma sono davvero soddisfatto di quello che ho visto in termini di intensità, di come abbiamo gareggiato, di come abbiamo giocato, di come loro interpretano il gioco. E anche con molti cambi nel finale, siamo rimasti molto competitivi. È davvero strano vedere giocatori così giovani esibirsi a quel livello con quella sicurezza, quella determinazione e riuscire davvero a farcela. Quindi, sono molto contento. Come sta Calafiori? Non lo sappiamo, dobbiamo aspettare. Non sembrava troppo preoccupato, ma ha dovuto arrendersi, quindi questo fa capire che non è un granché".

IL PROGRAMMA DEL MILAN

Con un mercato ancora in fase di evoluzione (l'ultimo arrivato è il terzino sinistro Pervis Estupinan) il Milan di mister Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare al meglio la tournée in Asia e Australia che vedrà i rossoneri impegnati nelle prossime tre settimane.

Di seguito il programma dell’estate milanista con annesse amichevoli:

AC MILAN: inizio del raduno il 7 luglio a Milanello, dove si terrà anche il ritiro fino al 18 luglio. Dal 19 luglio tournée in Asia e Australia.

Le amichevoli con annessa designazione televisiva:

19/7 Milan-Milan Futuro 3-0

23/07, ore 13.30 Singapore: Arsenal-Milan 1-0

26/07, ore 13.30 Hong Kong: Milan-Liverpool 4-2

31/07, orario anche da definire Perth: Perth Glory-Milan (verrà comunicato a breve)

09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)

10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)