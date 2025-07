Colombo si presenta al Genoa: "Una piazza che vive di passione vera. Fiero di farne parte"

Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Genoa. L'ex attaccante del Milan si è trasferito in Ligura con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Dopo le ufficialità dei due club il giocatore si è voluto presentare sui social ai suoi nuovi tifosi postando una foto che lo ritrae con la maglia del Grifone. In discalia Colombo ha scritto: "Inizia una nuova sfida, con la maglia del Club più antico d’Italia Una piazza che vive di passione vera. Fiero di farne parte.Non vedo l’ora di sentire il Ferraris esplodere e dare tutto per questi colori".

Lorenzo Colombo al Genoa: il comunicato del Milan

"Ufficiale la cessione dell'attaccante al Genoa

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo al Genoa CFC.

Il Club augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".