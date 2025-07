Contro il Perth Allegri ritrova Jimenez e darà più spazio a Estupinan

Giovedì alle ore 12.20 italiane il Milan affronterà il Perth Glory all'Optus Stadium per l'ultima delle tre amichevoli di questa tournée tra Asia e Oceania. Max Allegri avrà modo di sperimentare ancora tattiche e moduli, così da decidere una volta e per tutte in che modo continuare a strutturare la sua squadra, che nell’amichevole contro il Liverpool ha dato importanti segnali di miglioramento all’interno del 4-3-3 dinamico che si trasforma in 4-2-3-1 in fase di possesso, ma anche in 4-4-2 quando il pallone lo hanno gli avversari.

Scrive questa mattina Tuttosport che per l'amichevole contro gli australiani il tecnico rossonero recupera Alex Jimenez, tornato da un leggere problema fisico che gli ha fatto osservare un programma di recupero mirato nel corso di queste settimane di lavoro, e dovrebbe dare più spazio al nuovo acquisto Pervis Estupinan, che avrà a disposizione sicuramente più minutaggio rispetto alla partita di sabato contro il Liverpool.