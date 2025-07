Scaroni dannoso su Jashari. Dal Belgio: la "commedia dell'arte" italiana infastidisce, ma non smuove

Altro capitolo della saga che riguarda la trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari. Una nuova puntata firmata, come sempre, da HLN.be, sito belga che durante la trattativa per De Ketelaere riportava la posizione del Bruges che fa lo stesso oggi per il centrocampista svizzero: il Brugge non risponde ufficialmente alle proposte del Milan ma fa filtrare fastidi e richieste attraverso la stampa belga.

Questa sera il giornalista Yanko Beeckman attacca duramente sia il Milan che l'entourage del giocatore, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Paolo Scaroni oggi in Lega, che ripreso da alcuni giornalisti si è lasciato sfuggire un: "Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi". Una frase che in primis ha infastidito i tifosi rossoneri, per cui è comprensibile il nervosismo belga.

Su HLN infatti si legge: "Un nuovo giorno, un nuovo milanese che esprime la sua opinione sulla telenovela che coinvolge Ardon Jashari. L'approccio dell'AC Milan è in netto contrasto con quello del Club Brugge, dove di solito si è molto discreti sulle trattative di trasferimento, e ancor più su questioni delicate come quella di Jashari. Ogni due giorni i media italiani riportano notizie su una nuova offerta, apparentemente ancora più alta, trapelata dall'Italia. Nel frattempo, un altro italiano dichiara quanto Jashari desideri andare a Milano: manca solo che venga chiesta l'opinione anche alla donna delle pulizie dell'AC Milan". L'uscita di Scaroni è l'ennesimo scivolone e non ci sono dubbi, ma evidentemente a qualcuno deve essere sfuggito capitan Vanaken che dopo la Supercoppa di Belgio sveste la fascia e indossa i panni del DS, andando ai microfoni a fare il prezzo del compagno. Cose dell'altro mondo.

HLN riporta che, nonostante le indiscrezioni della stampa italiana sul fatto che il giocatore abbia rifiutato le proposte dalla Premier ed è convinto solo del Milan, il Brugge non si lascia né innervosire e né prendere per la gola. Al massimo la "commedia dell'arte" (testuali parole, ndr) intentata dall'Italia provoca qualche leggero fastidio nella sede nerazzurra, senza però smuovere nulla: al Brugge sono convinti di essere in una posizione di vantaggio anche perché hanno già preso il sostituto, Aleksandar Stankovic dall'Inter. Non c'è bisogno di vendere per poi tornare sul mercato.