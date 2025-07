Orsolini ricorda la finale di Coppa Italia: "Sulla carta eravamo spacciati"

La stagione del Milan, l'anno scorso, si è conclusa con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna: 1-0 per i rossoblù, gol di Ndoye. Una partita che ha messo la definitiva pietra tombale su una stagione rossonera in cui gli unici squilli sono stati la Supercoppa, i derby e la vittoria al Bernabeu. All'Olimpico, la squadra allenata da Vincenzo Italiano è tornata a vincere dopo oltre 60 anni e tra i protagonisti della stagione c'è stato anche Riccardo Orsolini.

Orsolini, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di quella finale: "Ci siamo divertiti tanto, anche i giorni precedenti, c’era il giusto grado di tensione che veniva stemperata dal gruppo: è lì che l’abbiamo vinta, perché sulla carta eravamo spacciati, l’idea era che il Milan quando vuole spingere, gioca e ti asfalta. Quella sera si sono allineati i pianeti: entrati sul campo ho detto 'C’è un’atmosfera tale che io non posso non vincere'".