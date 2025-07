Pulisic: "Al Milan mi è stata data libertà: sento la fiducia di tutti. Mi diverto e voglio spingere al massimo"

vedi letture

Christian Pulisic ha cominciato la sua terza stagione con la maglia del Milan. L'attaccante americano fin dal suo primo anno si è affermato come uno dei giocatori più importanti del club rossonero e nell'ultimo anno è stato senza dubbio, al pari di Tijjani Reijnders, il miglior giocatore della rosa. Oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero in Asia e Paifico, dimostrando di avere idee chiare sulla stagione che inizierà tra meno di un mese, sul nuovo tecnico Allegri e su diversi suoi compagni, vecchi e nuovi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Pulisic su cosa è voluto dire arrivare al Milan: "Qui al Milan mi è stata data libertà fin dall’inizio e sento la fiducia nei miei confronti da parte di tutti: dai compagni all’allenatore, dai dirigenti ai tifosi. Acquistandomi il club mi ha concesso una grande opportunità e io ho il dovere di migliorare ogni anno, di lavorare duramente per fare sempre un passo in avanti come rendimento. Se le cose vanno bene, per me non è una sorpresa visto quello che faccio sia durante l’anno sia nel precampionato per essere al 100% e dare tutto quello che posso. Al Milan mi diverto molto e voglio continuare su questa strada, spingendo al massimo".