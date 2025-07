Jashari compie 23 anni: gli auguri del Brugge con una foto in allenamento

Ardon Jashari sì, Ardon Jashari no, Ardon Jashari forse. In tutta l'incertezza che sta caratterizzando una delle trattative più estenuanti della storia recente rossonera, c'è una grande certezza che non può essere scalfita da nessuno: oggi Ardon Jashari festeggia il compleanno e spegne 23 candeline. In settimane di allenamenti in disparte e poco calcio giocato, con tante ore di tensione accumulate, un giorno di distensione per lo svizzero che oggi festeggerà anche il matrimonio del fratello in Macedonia.

In tutto questo il Club Brugge, che ha fatto muro attorno all'elvetico nonostante la sua chiara e ferma volontà di voler andare al Milan e di non voler più giocare in nerazzurro, oggi festeggia il compleanno di Ardon Jashari con un post. Caso o non caso, la foto scelta su X è una foto di Jashari in allenamento. Nel testo del post viene scritto: "Oggi ne compie 23, congratulazioni Ardon!".