Vlahovic-Milan, Sacchi vota sì: "Con Allegri una bella coppia"

vedi letture

Dusan Vlahovic è uno dei nomi caldi per l'attacco del Milan. Il club rossonero cerca un centravanti da mettere accanto a Gimenez e che gli sia complementare come caratteristiche. Da via Aldo Rossi cercano di creare una sana competizione e anche di rendere più folto un reparto che è abbastanza scarno al momento, visti gli addii di Abraham, Jovic e Camarda. Sul tema e anche su Rafael Leao, ha detto la sua l'ex tecnico Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Queste le parole di Sacchi sulla possibilità Vlahovic e su Rafael Leao: "Allegri e Vlahovic una bella coppia. A proposito di Leao dico che tutto dipende da lui: le qualità non gli mancano, adesso deve dimostrare di essere continuo. Vlahovic è un centravanti perfetto se innescato con cross dalle fasce. Bisogna che tutto il gioco della squadra sia pensato in funzione di questa soluzione".