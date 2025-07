Berisha: "Camarda umile e bravo fin dal primo giorno"

vedi letture

Francesco Camarda si sta preparando a vivere la sua prima stagione vera in Serie A, ci si augura da protagonista. Il giovane attaccante classe 2008 quest'anno giocherà al Lecce che ha preso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto il centravanti dal Milan. Il lavoro precampionato dei pugliesi, diretti dal nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, è in corso e giovedì si gicoherà la terza amichevole contro la nazionale degli Emirati Arabi Uniti: nelle prime due, contro una squadra dilettantistica e contro lo Spezia, il giovane bomber ha segnato 4 gol.

Di Francesco Camarda ha parlato il suo nuovo compagno, il centrocampista albanese Medon Berisha, ai microfoni di Sky Sport: "È un bravo ragazzo, l'ho trovato umile e bravo fin dal primo giorno. Mi sono trovato subito bene con lui".

Poi un commento sull'addio di Baschirotto: "Ci mancherà. Lo conosco da 3 anni, è un leader, uno le cui parole pesano in campo. Ci mancherà sicuramente, ma sono contento per lui".