L'Ascoli comunica di aver provveduto all'iscrizione in Serie C

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver provveduto a formalizzare alla Lega Pro la domanda di iscrizione al Campionato Serie C Now 2024/25, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti, grazie ad un impegno rilevante da parte della compagine azionaria. Il Club bianconero, nel ringraziare il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, che si è adoperato per coinvolgere nuovi partner locali, intende estendere la propria gratitudine ai top partner bianconeri che hanno mostrato ancora una volta grande attaccamento all’Ascoli Calcio". Con questo comunicato l'Ascoli ha annunciato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Un evento che riguarda da vicino il Milan che ha intenzione di far partire il progetto della seconda squadra, under 23, nella terza divisione italiana. Per farlo però deve liberarsi almeno uno dei 60 posti disponibili. Entro la mezzanotte di quest'oggi era previsto il termine ultimo per formalizzare l'iscrizione al campionato. Questo è solo il primo passaggio, nelle prossime settimane si verificherà che tutte le squadre abbiano provveduto alla formalizzazione in maniera corretta.